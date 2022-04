Ha fet falta el reconeixement internacional per començar a creure en la gran indústria de les sèries espanyoles. Si bé abans de l'arribada de les plataformes digitals ja hi havia un gran nivell en les produccions fetes a casa nostra, amb arribada de Netflix i companyia es va aplanar el camí perquè aquestes ficcions arribessin a espectadors de tot el món. 'Los herederos de la tierra' surt al mercat el pròxim 15 d'abril i se suma a la llarga llista de sèries espanyoles que es podran veure des de tots els punts del món. El seu director, Jordi Frades, i dos dels seus protagonistes, David Solans i Natalia Sánchez, han passat per 'Punts de vista' amb Tània Sarrias.

La dinàmica en el mercat audiovisual ha variat respecte a anys enrere, ara ja no només importem ficció sinó que també n'exportem internacionalment. 'La Catedral del Mar' ha estat l'últim gran èxit de les ficcions de la televisió en obert i la seva seqüela arriba directament a les plataformes per conquerir tots els públics. 'Los herederos de la tierra' compta amb un disseny de producció molt ambiciós i promet ser un dels esdeveniments audiovisuals de la temporada. D'aquesta manera, durant un any la sèrie es veurà a Netflix i després passarà a les televisions generalistes.

'Los herederos de la tierra' situa l'acció 3 anys després dels esdeveniments de 'La Catedral de la Mar' i narra la història del jove Hugo Llor (interpretat en diferents etapes de la seva vida per David Solans i Yon González), que treballa en les drassanes gràcies a la generositat d'un dels prohoms més respectats de la ciutat: Arnau Estanyol (Aitor Luna). El somni d'Hugo és el de convertir-se en constructor de vaixells, però el seu desig es veurà truncat quan la família Puig executi una venjança que fa anys maquinen.