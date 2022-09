Govern i agents socials signen el Pacte Nacional per a la Indústria

Tret de sortida al Pacte Nacional per la Indústria que preveu una inversió de més de 3.000 milions d'euros en el període 2022-2025. L'acord detalla 150 accions, entre les quals destaquen la voluntat d'incrementar les exportacions industrials fins als 90.000 milions d'euros o assolir la xifra de 510.000 afiliats a la Seguretat Social en el sector, 20.000 més dels que hi havia abans de la pandèmia.

Ambient distès a l'acte de signatura del Pacte Nacional per a la Indústria | ACN

La Generalitat pretén que la indústria representi el 22% del PIB industrial el 2025 i assoleixi el 25% el 2030. "Necessitem recuperar pes industrial perquè és un sector que estira el conjunt de l'economia", ha dit el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, mentre que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha mostrat convençut que l'aliança entre institucions i agents socials permetrà crear "prosperitat compartida".

“�� El president de la Generalitat considera que la signatura del Pacte Nacional per a la Indústria crearà "prosperitat compartida" | @RTVECatalunya ��️ Pere Aragonès: "Catalunya serà industrial o no serà" ➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/OPCv4oOwaP “

“�� El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, presenta els objectius del Pacte Nacional per a la Indústria | @RTVECatalunya ��️ "Busquem fer créixer la indústria fins al 22% del valor afegit brut del país" ➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/40DLWWCyd2 “

Consens entre Govern, patronal i sindicats

El Pacte Nacional per a la Indústria compta amb l'aval de les principals patronals del país, Foment del Treball i PIMEC, i també dels dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha expressat la "satisfacció" de la patronal que encapçala perquè considera que el pacte comportarà un reforç de teixit industrial català amb més talent i més internacionalització: "donarà més força i cohesió a l'economia i també a nivell social". I ha afegit que aquesta complicitat s'hauria de fer extensiva en àmbits fiscals que poden afectar l'economia.

"�� Els presidents de les patronals @FomentTreball i @PIMEC destaquen la importància d'haver assolit un consens per signar el Pacte Nacional per a la Indústria | @RTVECatalunya



Per al secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, és molt important haver assolit un acord fruit del diàleg i el consens. A més a més, ha expressat el seu desig que aquest pacte no sigui un punt d'arribada sino el primer pas d'un llarg camí. En aquesta línia, ha recordat que la indústria ha passat de representar un 27% del PIB al començament de segle a menys del 20% actual, i pensa que és imprescindible revertir aquesta situació.

De la seva banda, els secretaris generals dels dos principals sindicats, Comissions Obreres i UGT, han defensat l'acord com la millor manera d'apuntalar i promoure un sector econòmic clau per garantir ocupació de més qualitat i estable.

"�� Els secretaris generals dels sindicats @ccoocatalunya i @ugtcatalunya remarquen el paper de la indústria per fer una economia més pròspera, equitativa i resistent a les crisis | @RTVECatalunya



El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, creu que es demostra el compromís polític sobre com orientar la política econòmica i productiva apostant per la industrialització de Catalunya, mentre que el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha lamentat que l'anterior pacte no hagi donat els resultats desitjats, i ha explicat que es volen implicar perquè la indústria continuï mantenint el pes que li correspon al conjunt de l'economia.