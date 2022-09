Cinco entrevistas para conocer la trayectoria de Carmen París

La cantante Carmen París debutó con el disco Pa mi genio en 2002 y hasta la fecha ha publicado cuatro discos en solitario y ha participado en diferentes proyectos colectivos. Estudió en el conservatorio, pero fue expulsada aunque después se arrepintieron. Con la Orquesta Jamaica se recorrió gran parte de España de fiesta en fiesta, bodas, bautizos y comuniones. Cuando se cumplen 20 años de la publicación de su primer álbum, repasamos su trayectoria a través de diferentes entrevistas en Radio Nacional y Radio 3.

Pa' mi genio (2002)

Carmen París quería hacer el disco Pa' mi genio “con el que era mi pareja, porque ya llevábamos años trabajando juntos y nos entendíamos” y “justo nos separamos”, recuerda en 2022 en Periplos irradiantes en Radio 3. “Era un músico excelente uruguayo, un pianista. A mí conocer la música de Uruguay me dio muchas claves, porque la música de Uruguay es mestiza y me dio muchas claves para aprender a hermanar. Pero claro, se dio esa circunstancia sentimental de que nos separamos y me quedé colgada”.

19.26 min Periplos irradiantes - Carmen París y Martirio: copla, jota y jazz

Entonces se preguntó "¿y ahora cómo hago esto yo? Porque esto que quiero hacer no lo entiende cualquier músico", "¿qué otro músico podría comprender esto que yo quiero hacer con la jota?". Conocía ‘Coplas de madrugá’ de Martirio que produjo con Chano Domínguez y unió por primera vez la copla y el jazz, la zaragozana pensó que también lo podía hacer con la jota.

Portada del disco 'Pa mi genio' de Carmen París CARLOS RIPOLLÉS

“Yo no tenía acceso a Chano, pero cuando ya tenía el apoyo para poder hacer el disco. Vine a visitar a una amiga a Madrid, que vive en la calle del [tablao flamenco] Candela y me dijo "ven que te voy a presentar al dueño del Candela que conoce mucha gente". Cuando le pregunté al dueño del Candela, "¿tú sabes cómo yo podría localizar a Chano Domínguez", me contestó "por la puerta entra" y me volví loca. Dije "Dios mío, pero si ha sido tan fácil decirlo como nombrarlo y aparecerlo, lo demás tiene que ser pan comido". Ahí empezó”