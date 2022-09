Los protagonistas del documental Nómadas de Ingrid García-Johnson se puede decir que son “personas de entre 20 y 30 años que tienen una manera de ver la vida que a mí me interesa mucho y es convirtiendo cosas que a priori podrían ser negativas, como no tener una casa fija, un trabajo fijo o una familia convencional, en algo positivo”, ha contado la actriz y directora en Las tardes de RNE.

“No tienen miedo a cambiar y que no tienen problema con lo que les depare el futuro y que se les da bien justamente adaptarse a lo nuevo, que me parece que también es muy definitorio de esta generación”. Ella también se reconoce en este concepto de “nómada” que da nombre a su documental: “Yo no tengo nada fijo en la vida”.

“Tener profesiones que no te aseguran un mañana más o menos próspero es muy cansado y da terror. Pero el problema es que me gusta tanto que acabo volviendo y aunque lo intente dejar, estoy otra vez. Obviamente no voy a decir que no, si la gente me sigue llamando. Si no me llamaran, obviamente me dedicaría a otra cosa”, le ha reconocido a Carles Mesa.

“Sentirse identificado” Para el documental ha entrevistado a “una taxista tiktoker”, “una pareja que son fotógrafos que hacen fotos de stock, que viajan en coche y viven en el coche por el mundo”, “un chico que trabaja con inteligencia artificial y que vive en casa de sus padres”, “un farmacéutico que ahora es empresario y que vive en Madrid, pero que se que se va a vivir a Bali”, “una guionista que entrevisté desde Perú” o “un streamer”, entre muchas otras. "Quería seleccionar el rango lo más amplio posible, que dentro de lo que cabe, todo el mundo pudiera sentirse identificado con un personaje o con otro, y que todos tuvieran historias diferentes que contar y personalidades distintas y además que se desenvolvieran bien delante de la cámara".

Sobre la felicidad “Si crees que la felicidad es un resultado, no lo vas a encontrar nunca. Ahora, si te vas aprendiendo que es durante el camino donde puede ser más o menos feliz y que no eres feliz todo el rato, yo creo que la puedes encontrar bastante, pero si estás obcecado en conseguir algo de una manera concreto y pones todas tus energías en que eso te salga, es que no te va a salir. Va a salir otra cosa parecida, las expectativas hay que hay que luicuificarlas”, ha señalado sobre la palabra felicidad que se cita durante el documental.