Las vueltas a la poesía y la música de Lorca con Carmelo Gómez

El espectáculo A vueltas con Lorca del actor Carmelo Gómez nació ante un atril, ahora se ha convertido en un proyecto “muy personal porque es algo que ha surgido solo porque ha querido surgir así, porque estaban los versos de Federico y eso obviamente para cualquier actor ya es un reto. Te subes a un escenario, los dices y a la gente que le gusta la poesía, y sobre todo Federico, les gusta mucho”.

“En todos estos tres años han subido los volcanes al escenario, ha subido la pandemia, ha subido la guerra, la crisis, el petróleo y está todo ahí y todo está conviviendo con Federico. Antes decía que era un recitador y ahora yo creo que se podría decir que soy casi un showman. Me gusta mucho eso”.

El pianista Mikhail Studyonov le acompaña en el escenario al actor Carmelo Gómez. “Lorca iba a ser pianista. Era un poco lo que le había dictado su madre. De alguna manera, él tenía siempre el piano muy cerca, aprendió a tocarlo, pero era un poco como era también como poeta, que hoy un poco de esto, un poco de lo otro y no se casaba con nadie y no terminó de tener una disciplina clara”

Para el más asombrado

De la misma manera que Lorca creó el grupo de teatro La Barraca que llevaba el teatro de pueblo en pueblo, Carmelo Gómez ha llevado su teatro al rural: “Creo que nosotros también hemos dado la oportunidad a determinados espacios de poder llegar allí con un piano de alquiler, subirnos al escenario y empezar a decir cosas y terminar diciendo poemas y la gente encantada. Y da igual lo recóndito del lugar donde hayamos ido, la gente está encantada”.

“Tiene Lorca algo que tiene una catedral gótica. Si no sabes nada, disfrutas de la pedazo de catedral maravillosa que te da paz y que te sube a los cielos. Si sabes algo, lo relacionas con toda la cosmogonía, con todos los objetos que hay allí, las figuras, los arcos. Pero si sabes mucho, te lo pasas pipa. Ahora, entre los que saben mucho y los que no saben nada, ante una catedral gótica yo no sé con quién me quedaría. Creo que la emoción más fuerte es la de que el que no lo entiende todo, el más asombrado. Yo creo que para ese es para los que realmente nosotros hemos hecho la función”.

A vueltas con Lorca del 15 al 25 de septiembre de 2022, de jueves a domingo, en el Teatro de la Abadía en Madrid.