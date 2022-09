A lo largo de estas semanas hayamos charlado un par de veces con Roberto Vidal para que el nutricionista nos diese sus mejores consejos para no perder la composición corporal a lo largo del verano y tomar las decisiones más saludables cuando estamos de terraceo, pero la época estival es para disfrutarla y puede que a muchos de nosotros las buenas intenciones se nos quedasen por el camino entre tanta paellita y helado. En el último directo el Coach Nutricional nos explicó qué hacer para recuperarnos si el verano nos ha pasado factura.

¿Qué hábitos alteran nuestro cuerpo en verano?

El nutricionista es consciente de que es más que habitual que nuestro estilo de vida cambie en verano: “El consumo de productos veraniegos, como granizados, helados o refrescos, sumado a el cambio de horarios y la reducción de la actividad, nos genera un superávit de calorías que puede resultar en una acumulación de tejido graso, es decir, un empeoramiento de la composición corporal”.

Es frecuente que durante los meses más calurosos nuestra actividad disminuya radicalmente: “Solemos suprimir nuestras rutinas deportivas en verano, sea porque el gimnasio cierra o por el cambio de horarios. Cuesta mantener la actividad física en verano. Lo ideal sería hacer una prevención para no empeorar la composición: mantener un buen hábito alimentario e incrementar la actividad física”. Aunque Roberto es consciente de que no es más fácil decirlo que hacerlo: “El calor tampoco ayuda a hacer mucha actividad: a partir de las seis de la tarde uno no se derrite en la calle y por la mañana no nos apetece madrugar en vacaciones”.