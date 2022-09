Un nen de 13 anys de Vilanova del Camí, en estat crític

Aquest mes d'agost s'acomiada amb un últim episodi de temps violent a Catalunya. Un nen de 13 anys ha resultat ferit crític després de quedar estabornit per la caiguda d'una branca a Vilanova del Camí, a l'Anoia. El menor ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat i evoluciona favorablement.

Per una altra banda, des de primera hora del matí es fa neteja i balanç de danys a Vilanova del Camí, a l'Anoia on hi ha molts arbres caiguts per la tempesta d'aquest dimecres a la tarda. Les ratxes de vent de més de 70 quilòmetres per hora han fet destrosses a moltes altres localitats, com Vilafranca del Penedès. Allà, no saben encara quan podran retirar tots els arbres que fan els carrers impracticables.

La forta tempesta ha escombrat el litoral i prelitoral català aquest dimecres a la tarda deixant carres inundats i més de 500 trucades als serveis d'emergències. Tot i que la pedra no s'ha fet notar amb la mateixa força que aquest dimarts a la nit a La Bisbal d'Empordà, també ha deixat importants desperfectes. Cap a les 8 hores del matí, s'activava l'alerta a les zones del litoral de Barcelona per risc de pluges amb pedra. Avisos per temps violent al Bages, Moianès o Vallès Occidental. A primera hora, l'alerta s'estenia pel Baix Penedès i Garraf. A Sitges, han caigut fins a 80 l/m².

“�� Nou avís de temps violent ���� del @meteocat



Hi pot haver pedra, fort vent i esclafits sobretot al #Bages #Moianès i #vallesoccidental



MOLTA PRUDÈNCIA ⚠⚠ https://t.co/lUfTpEC7VS“ — Protecció civil (@emergenciescat) August 31, 2022

Protecció civil, prèviament, ja havia activat l'alerta per intensitat de pluges a la resta de Catalunya.

Esclafit a Vilafranca Ja a la tarda, un esclafit acompanyat d'una forta tempesta de pedra ha afectat aquesta tarda Vilafranca del Penedès, en un episodi curt però molt intens. Les fortes ratxes de vent de fins a 90 km/h han tombat desenes d'arbres i ha obligat a cloure abans d'hora la jornada castellera d'aquest dimecres. La pluja també ha deixat inutilitzat l'escenari principal on es fan els concerts de la Festa Major obligant a buscar plans alternatius. L'aigua caiguda durant la tarda també ha afectat la processó. Els serveis d'emergència hagin treballat tota la tarda per restablir els importants desperfectes. “Imatges impactants de la urbanització Pla de Cavalls, a Pacs del Penedès (a 3 km de Vilafranca).



�� El violent temporal està comportant destrosses d'aquesta magnitud | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/xToYuRQIrw pic.twitter.com/cM3Z85GCKV“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 31, 2022 Les xarxes socials s'han omplert de fotografies i vídeos que mostren la pluja, el vent i la pedra que ha caigut sobre la capital de l'Alt Penedès i que ha obligat a suspendre la diada de Sant Ramon. Les precipitacions, acompanyades de calamarsa, també han acabat arribant a darrera hora de la tarda al Camp de Tarragona i a Barcelona, on també ha fet caure algun arbre. “⛈️ Una tempesta amb fortes ràfegues de vent afecta Barcelona.



☔️ Protecció civil alerta que poden caure 20 l en només 30' a tot el litoral de Tarragona i l'Àrea Metropolitana | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/xToYuRQIrw pic.twitter.com/hjqgwVnOOU“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 31, 2022

Més de 500 trucades per incidències El telèfon d'emergències ha rebut més de 500 trucades per incidències a tot el territori. Els bombers també han rebut 137 avisos. Una de les localitats que ha patit les tempestes ha estat Molins de Rei, on alguns carrers han quedat completament inundats, els cotxes parats a la carretera o les motos aturades sota els ponts per protegir-se de la forta pluja. Fonts municipals asseguren que aquest dimecres al matí han caigut 50 litres en menys de 10 min. “⛈️ Carrers completament inundats, cotxes parats a la carretera i motos sota ponts per protegir-se de la forta pluja fa uns minuts al polígon i industrial de Molins de Rei | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/Vp9y7wxQWA“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 31, 2022 La pluja a arribat a ser intensament forta en poc temps, per això s'han vist algunes imatges de carrers completament inundats com al barri de San Roc de Badalona. “Així quedaven els carrers a Sant Roc, a Badalona, després de la tempesta que ha caigut aquest dimecres al matí a tot el litoral i prelitoral de Barcelona | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/xToYuRQIrw pic.twitter.com/d1zxCIsFYf“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 31, 2022 A Vilanova i la Geltrú on el pas sota la via del tren a la via d'Europa s'han quedat atrapats dos cotxes i els conductors que han hagut de ser rescatats pels Bombers de la Generalitat de Catalunya. Aquest matí 50 litres per metre quadrat en mitja hora, això ha convertit el pas en una bassa i que a la riera de Piera es desbordés. Situació similar s'ha viscut a Cubelles, Martorell, Sant Cugat i Badalona.