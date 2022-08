Una nena mor per les ferides de la intensa pedregada al Baix Empordà

L'impacte de la pedra que ha caigut en la tempesta d'aquest dimarts al vespre a la Bisbal de l'Empordà, a Girona, ha posat fi a la vida d'una nena. La nena va ser traslladada aquest dimarts a la tarda en estat greu a l'Hospital Josep Trueta, on finalment ha mort.

“Forta pedregada a La Bisbal d'Empordà que ha deixat teules trencades i alguns cables caiguts. Els Bombers hi treballen per la zona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/cdWT55ZEzu “

En la tempesta també va resultar ferida una dona, que ha passat la nit ingressada al mateix hospital, però que ja ha estat donada d'alta. A més, 24 persones van quedar ferides lleus i van ser ateses al CAP del municipi, la majoria a causa de contusions o, fins i tot, fractures.

L'alcaldessa accidental de la Bisbal d'Empordà, Carme Vall, en declaracions a RTVE Catalunya, ha lamentat la mort de la nena a causa de la intensa pedregada. L'Ajuntament es planteja demanar la declaració de zona catastròfica i no descarta decretar dies de dol per la mort de la menor.

Una pedregada "mai vista"

En qüestió d'entre 10 i 15 minuts la Bisbal d'Empordà ha quedat tenyida de blanc per la calamarsada que ha caigut al municipi. Provenia del Pla de l'Estany on ja ha provocat destrosses com ara trencar el vidre d'alguns cotxes. Una brigada municipal està netejant les zones més afectades del municipi des de les 7 hores del matí.

Al seu pas pel Gironès, la tempesta també ha deixat pedres de dimensions considerables i quan ha arribat al Baix Empordà ha estat quan ha agafat més importància.

La forta pedregada a la Bisbal de l'Empordà deixa diversos desperfectes 4 Fotos 1 / 4 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Un home aguanta tres pedres de gran diàmetre que han caigut a Corçà aquest dimarts a la tarda 31.08.2022 Un home aguanta tres pedres de gran diàmetre que han caigut a Corçà aquest dimarts a la tarda

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Fins a 11 centímetrs de diàmetre, asseguren alguns veïns, que haurien arribat a mesurar les pedres que van caure aquest dimarts a la tarda a Corçà 31.08.2022 Una persona aguanta una pedra que ha caigut aquest dimarts a la tarda a Corçà.





Alguns veïns asseguren que el diàmetre de les pedres arribava als 11 centímetres. Una pedregada que ha trencat vidres de cotxes i teulats de cases al Pla de l'Estany i el Baix Empordà. La tempesta ha tingut lloc aquest dimarts a mitja tarda i ha generat alguns desperfectes en cotxes i cases. En alguns casos, les pedres han trencat les teules i això ha provocat que l'aigua entrés en alguns dels habitatges.

Vall ha explicat que l'episodi de pluja va passar en aproximadament 10 minuts: "No s'havia vist mai aquí". A part dels danys personals, la pedregada va causar destrosses materials, encara per valorar.

“L'alcaldessa accidental de la Bisbal, Carme Vall, explica com s'ha viscut la intensa calamarsada que va durar uns 10 minuts.



A part dels danys personals, la pedregada va causar destrosses materials | @MireiaAlzuria @RTVECatalunya pic.twitter.com/3sZCRMgGwj“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 31, 2022

A causa de les tempestes, els Bombers han rebut 23 avisos al Baix Empordà, 21 a la Bisbal d'Empordà i 2 a Forallac. Els Bombers s'han trobat amb teules trencades i alguns cables caiguts. Una de les afectacions més importants és la claraboia despresa al carrer Ample.