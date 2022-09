Dia de neteja i balanç de danys a Vilanova del Camí, a l'Anoia on hi ha molts arbres caiguts per la tempesta d'aquest dimecres a la tarda. Un d’ells va caure sobre un nen de 13 anys que circulava en bicicleta i continua ingressat però evoluciona favorablement. Les ratxes de vent de més de 70 quilòmetres per hora han fet destrosses a moltes altres localitats, com Vilafranca del Penedès. Allà no saben encara quan podran retirar tots els arbres que fan els carrers impracticables.