“Dueña de una poesía poderosa que llevada entre las cuerdas logra envolvernos en una atmósfera única”. Una mujer en la que habitan “voces maduras y potentes”. Una artista arraigada a sus raíces latinoamericanas, amante del folk que combina al “ritmo del acorde del cuadro venezolano”. Una artista con gran proyección y una gran trayectoria musical, a su espalda cuatro discos y un quinto en camino. Ella es Silvana Estrada.

De su creatividad ha nacido “Brindo”

Esta nueva canción nace en la época del disco “Marchita”, pero, “no pasó el filtro del drama” que ‘exigía’ el álbum. Debido a que “era un disco muy concreto sobre el duelo amoroso” por lo que esta single junto a “Se me ocurre” se quedaron ‘guardadas’ en un cajón al tratarse de “unas canciones muy alegres”. Sin embargo, siempre las interpretó en directo debido a que el público se lo demandaba. ¿Por qué no salió antes? “Tenía muchas ganas de sacarla. Pero, quería que esto fuera parte de un EP”. En consecuencia, “Brindo” es el primer adelanto de su nuevo EP Abrazos que saldrá el 21 de septiembre. En este nuevo trabajo también podremos disfrutar del single “Si me matan” un tema sobre ser mujer en México. Esta “tiene el componente de lo social, de lo celebrativo, de la esperanza, de la alegría”.