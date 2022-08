¿Qué tienen en común películas en apariencia tan dispares como Cats, Jojo Rabbit o Dando la nota? Pues a una actriz y humorista australiana que ya no puede faltar en las comedias de Hollywood, Rebel Wilson. Se ha codeado con las mayores estrellas del género, desde Melissa McCarthy hasta Anne Hathaway, y hoy en día la australiana es precisamente una de sus caras más famosas. Es una experta en hacernos reír, pero también en leyes: una alucinación por malaria le hizo verse como actriz y decidió seguir aquel sueño febril… aunque sin abandonar su intención de estudiar derecho. "Si no funciona lo de las películas, podría ejercer", bromeó en el programa de James Corden, aunque parece que no hará falta.

Dando la nota Tras despuntar en Australia y, ya en Estados Unidos, en películas como La boda de mi mejor amiga, Despedida de soltera o Struck by lightning, Rebel Wilson saltó a la fama. Fue gracias a Dando la nota, una comedia musical que contaba en su reparto con Anna Kendrick, Brittany Snow y Anna Camp. En ella dio vida a Amy la Gorda, la integrante más dicharachera de las Bellas, el coro a cappella protagonista. Tal fue el éxito de la cinta que se hicieron otras dos películas más. Rebel Wilson junto a Anna Kendrick, Brittany Snow y Kay Cannon, la guionista de 'Dando la nota' GTRES/AP PHOTO/MATT SAYLES

¿No es romántico? Rebel Wilson se convirtió en la gran protagonista de ¿No es romántico?, una comedia romántica de Netflix en la que su personaje se veía atrapado, precisamente, en una comedia romántica. Como intereses amorosos, Liam Hemsworth y Adam Devine, su compañero en Dando la nota.

Timadoras compulsivas Y del amor pasó a las estafas. Rebel Wilson se convirtió de la mano de Anne Hathaway en una 'timadora compulsiva', su segundo estreno de 2019. La película, en la que ambas tratan de timar a hombres ricos y hacerse con sus fortunas, es un remake de Un par de seductores (1988), con Michael Caine y Steve Martin.

Jojo Rabbit De la guerra también se puede hacer comedia. Un ejemplo de ello es Jojo Rabbit, centrado en las vivencias de un niño en la Alemania nazi. Su mejor amigo (imaginario) es Adolf Hitler, a quien interpreta Taika Waititi, director y guionista de la película, premiada con el Oscar a mejor guion adaptado. En su reparto también vemos a Scarlett Johansson y a Rebel Wilson.

Cats Imposible pasar por alto Cats en el currículum cinematográfico de la australiana. Rebel Wilson fue una de las muchísimas gatas de la película, repleta de estrellas de la talla de Judi Dench o Jennifer Hudson. Fue muy comentada (y criticada) tanto antes de su estreno como después, llevándose seis premios Razzie… incluido uno para la propia Rebel.