Històric descobriment de restes d'un crani de neandertal a Capellades

Descobriment històric al jaciment de l'Abric del Romaní, a Capellades. Un grup d'arqueòlegs ha trobat trossos d'un crani de neandertal de fa 60.000 anys després de prop de 40 anys de recerca continuada.

Són restes dels ossos parietal, temporal i zigomàtic. Les restes tenen informació sobre la parla i que permetran saber més sobre el llenguatge d'aquella època. Això situa el jaciment en un dels més rellevants del món.

S'haurà d'analitzar l'ADN

Una sorpresa per als investigadors de l'Institut de Paleo-ecologia Humana i Evolució Social, ja que mai s'havien trobat restes humanes neandertals a l'Abric Romaní. En el moment de la troballa, les tasques se centraven a acabar l'excavació d'un nivell on hi hauria hagut un campament dedicat a la caça de cérvols, fa 60.000 anys. Tot plegat, quan fa 40 anys que es van reprendre les tasques d'excavació a la zona.

“⛏ Avui és un dia històric per al patrimoni de #Catalunya.



�� Quan es compleixen 40 anys de l’excavació de l’Abric Romaní de #Capellades, els investigadors han fet una troballa excepcional: les restes parcials d’un crani de Neandertal de fa 60.000 anys.



Obrim fil �� pic.twitter.com/a2MIEkSgjF“ — Cultura (@cultura_cat) August 25, 2022

Ara s'hauran d'analitzar les restes amb més en profunditat per extreure'n informació que aporti llum i contextualitzar-les, amb estudis d'ADN o proteïnes, entre d'altres. Tot i això, aquesta troballa ja dona informació rellevant.

Per tot plegat, el govern declararà la zona Bé cultural d'Interès Nacional. Ho ha anunciat la consellera de cultura, Natàlia Garriga. Després de passar per un procés de restauració, ara els ossos s'estudiaran per determinar-ne la procedència i el context històric.