Ofegaments a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'ofegament de tres persones a la platja dels Capellans de Salou (Tarragonès). Són les últimes víctimes mortals que es registren a les platges catalanes en un estiu que ja supera les xifres registrades en anys anteriors.

Encara amb gairebé un mes de temporada de platja, i a més de quatre mesos d'acabar l'any, els 25 morts d'enguany són la segona xifra més alta de l'última dècada. Només es va registrar una mortalitat més alta l'any 2019 (33), mentre que l'any 2012 també hi va haver 25 defuncions.

La xifra acumulada acumulada aquest any fins a mitjans d'agost és superior a la mitjana des del 2012 (22) i representa un increment amb relació al total registrat els dos últims anys, per bé que les xifres del 2020 i el 2021 poden estar distorsionades a la baixa perquè la pandèmia, i les restriccions que va comportar durant aquests dos estius, va fer disminuir de manera important la xifra de turistes i de banyistes.

El perfil de la víctima

Les persones que s'ofeguen a les platges catalanes solen ser homes de més de 70 anys i nacionalitat espanyola. La procedència de la víctima o la seva nacionalitat està subjecta a moltes circumstàncies i, per tant, és complicat extreure'n conseqüències. Ara bé, factors com el gènere i l'edat sí que condueixen a un perfil molt determinat.

Des de l'any 2015, de manera sistemàtica la xifra d'homes ofegats és molt superior al de dones. La mitjana de víctimes masculines és gairebé quatre vegades superior al de les femenines i hi ha casos extrems, com el de 2017, quan la xifra d'homes ofegats (19) va ser més de sis vegades superior al de les dones (3).

L'edat també és un element molt determinat i en l'anàlisi de les xifres s'observa una tendència clara. Més de la meitat de persones ofegades tenien més de 65 anys. De fet, l'edat mitjana de les víctimes se situa entre els 67 i els 70 anys.

Pel que fa a l'origen de la víctima, la majoria són persones de nacionalitat espanyola però això és degut a que la immensa majoria de banyistes a les platges catalanes són d'aquesta nacionalitat. A més a més, en gairebé una trentena de casos les dades que recull Protecció Civil no especifiquen la procedència de la víctima, ja sigui per omissió involuntària, errors o perquè la persona anava indocumentada.

En tot cas, entre els estrangers identificats, la majoria d'ofegats són francesos, alemanys i belgues. A la llista també hi ha persones de procedència tan llunyana com Austràlia, la Xina i Corea del Sud.

Un altre factor a tenir en compte és el lloc on es produeixen els ofegaments, tot i que en aquest cas també les xifres depenen de factors molt variables, com ara les condicions de les pròpies platges o del mar, o la major afluència de banyistes en segons quines demarcacions.

Des de l'any 2015, la demarcació on han mort més persones és la Costa Brava, a Girona (76), seguida de la Costa Daurada (73) i a molta distància la Costa Central barcelonina (35).

Hi ha 49 poblacions on en els darrers anys s'hi ha registrat almenys una víctima mortal per ofegament, i en mitja dotzena s'acumulen 10 o més ofegats. És el cas de Roses (18), l'Escala (13), Taragona (13), Sitges (12), Cambrils (10) i Salou (10).