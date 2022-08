Una eminencia de la ópera y de la zarzuela abalado por toda una vida dedicada en cuerpo y alma a la música. Un tenor “que abraza el humor y la ironía partiendo de los grandes clásicos”. “Un gurú del bel canto”, artista, showman, director… un hombre polifacético. Su nombre, Enrique Viana.

Irrumpe de nuevo en escena en el Festival Veranos de la Villa donde acerca al público la zarzuela gracias a su espectáculo ¡Sereno!... ¡Ábreme la zarzuela!" y lo hará de la mano de pianista Miguel Huertas. El Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro será testigo los días 19 y 20 de agosto de un montaje irónico, divertido y nostálgico con fragmentos de Moreno Torroba, Sorozábal, Alonso, Serrano, Moraleda y Bretón.

El público tiene un papel fundamental durante la representación

Enrique Viana desarrolló la primera parte de su carrera dentro de la ópera allí anhelada el contacto directo con el público “más allá que el que el que te dejaba saltar mínimamente la partitura”. Por eso ahora en su segunda etapa profesional “los quiere aprovechar” por ello siempre están presentes en todas sus funciones. “Tengo muchas cosas que contarles y me gusta, me divierte y me sale del corazón contárselo”, aseguraba el tenor.