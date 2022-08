Carlos Sadness está “disfrutando bastante de reencontrarse con el público de pie bailando y con muchas ganas” en los numerosos festivales de música en los que presenta su álbum Tropical Jesús, ha explicado en conversación con Tarde lo que tarde desde el pueblo de sus padres mientras “respira un poco” de los fines de semana, cuando anda entre concierto y concierto.

“Es una historia de amor incompleta que parece que sucede en verano y por eso pensamos que sería buen momento para sacarla. Aunque es cierto que todo el mundo está de vacaciones y hay que insistir mucho para que la gente sepa que hay novedades. De hecho, hoy le he preguntado a mi madre si la había escuchado y me ha dicho que no”.

Con La Bien Querida

“Me gusta mucho su música desde hace mucho tiempo”, ha destacado Sadness sobre por qué eligió a La Bien Querida para el tema “Perreo bonito”. “Creo que es una artista que escribe muy bien, que tiene una voz particular, una manera de cantar, unas melodías con mucha personalidad. Me gustan los artistas con mucha personalidad".

"Siempre me rondaba por la cabeza la idea de invitarla a una canción. Pero fíjate que esta no es la típica canción a la que invitarías a cantar a La Bien Querida y eso me parecía divertido. Yo le dije 'me gustaría poder ver en un video la cara que pones cuando escuches la canción'. Ella es una chica súper abierta a los estilos y le pareció bien como meterse en una canción que está en un limbo de estilos como esta y creo que le ha aportado un montón, mucho dinamismo su voz".

"El hecho de que esté cantada por dos personas, estamos en el momento del featuring [las colaboraciones]. Casi todas las canciones son featuring y es bonito cuando el featuring es algo más que una estrategia de marketing, sino como que tiene sentido artístico y aporta realmente a la canción. Creo que en este sentido estamos 100% en esa idea”.