Barcelona i Cambrils commemoren el cinquè aniversari del 17A

Els atemptats de Barcelona i Cambrils, compleixen ja cinc anys. Aquest dimecres se celebren els actes de commemoració a uns atacs que van costar la vida a 16 persones. Un record que no amaga la divisió amb convocatòries paral·leles a les institucionals. També continua, un any més, la denúncia del sentiment d'abandó de les víctimes per part de les administracions.

Mentrestant, les víctimes continuen denunciant el seu abandó. De fet, com ja ve sent habitual, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), la Plataforma 17A i Politeia s'han desmarcat de l'acte institucional i han convocat un homenatge a les víctimes a les 11.30 hores a la Rambla de Canaletes .

L'acte institucional, convocat per l'Ajuntament de Barcelona, serà presentat per l'escriptora i poeta Fàtima Saheb i comptarà amb la participació de la coral simfònica VOZES. De la seva banda, els familiars de les víctimes i les autoritats faran una ofrena foral al costat del memorial instal·lat en el Pla de l'Ós de la Rambla , al costat del mosaic de Joan Miró. Tot plegat acabarà amb la interpretació del "Cant dels Ocells".

Víctimes psicològiques

La por, l'oblit, o l'abandó de l'administració són algunes de les sensacions que encara continuen molt presents a la vida quotidiana de les víctimes. És el cas de la Carme Dolz que, juntament amb la seva família, van patir els atemptats de Cambrils. Eren al carrer quan van ocórrer els fets i ara ens explica que "no deixarem de ser víctimes psicològiques fins que ens diguin que han erradicat totalment el terrorisme". "Fins aleshores, no podrem sortir al carrer trenqui-les", afegeix.

I és que moltes víctimes d'aquells atemptats de 2017 són, com la Carme i la seva família, víctimes psicològiques. Sovint senten que les administracions no les han tractat com a tals. Denuncia desprotecció i falta d'assistència per part de l'Estat. Assegura que ningú els ha trucat per saber com estaven. I el que vol no és una compensació econòmica.

01.49 min Han passat quatre anys però són moltes les víctimes i testimonis dels atemptats de Cambrils i Barcelona que encara arrosseguen les seqüeles.

Van trobar suport en entitats com la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats pel Terrorisme, on figures com en Roberto Manrique ajuden i representen les víctimes del terrorisme. La sentència de l'Audiència Nacional ha reconegut unes 350 víctimes. Són més de les que inicialment va reconèixer el Ministeri de l'Interior, però encara n'hi ha de no reconegudes.