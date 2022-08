02:10

Coincidint amb el cinquè aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, moltes víctimes continuen patint les seqüeles dels actes terroristes.

La por, l'oblit, o l'abandó de l'administració són algunes de les sensacions que algunes de les víctimes del 17-A continuen encara ben presents a la seva vida quotidiana. És el cas de la Carme Dolz que, juntament amb la seva família, van patir els atemptats de Cambrils. Eren al carrer quan van ocórrer els fets i ara ens explica que "no deixarem de ser víctimes psicològiques fins que ens diguin que han erradicat totalment el terrorisme". "Fins aleshores, no podrem sortir al carrer trenqui-les", afegeix.

I és que moltes víctimes d'aquells atemptats de 2017 són, com la Carme i la seva família, víctimes psicològiques. Sovint senten que les administracions no les han tractat com a tals. Denuncia desprotecció i falta d'assistència per part de l'Estat. Assegura que ningú els ha trucat per saber com estaven. I el que vol no és una compensació econòmica.

Van trobar suport en entitats com l'UAVAT, on figures com en Roberto Manrique ajuden i representen les víctimes del terrorisme. La sentència de l'Audiència Nacional ha reconegut unes 350 víctimes. Són més de les que inicialment va reconèixer el Ministeri de l'Interior, però encara n'hi ha de no reconegudes | MARIA HUGUET