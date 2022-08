¿A quién no le gusta el arroz? Este imprescindible de nuestra despensa es tan versátil como sabroso: como plato principal o acompañamiento, el arroz recoge todos aquellos sabores y aromas que nos atrevamos a ponerle. Te contamos 5 recetas con arroz que te van a encantar.

Las croquetas tradicionales están buenísimas, pero si no haces la versión de las Croquets de Gipsy Chef , prepárate para encerrarte en la cocina durante horas. ¿O no? Resulta que los italianos también tienen su receta exprés de croquetas , en la que el ingrediente principal es el arroz . ¡Toma nota!

Paella valenciana

07.25 min "Paella valenciana" de Dani García

No podíamos olvidarnos de ella: doña paella valenciana es un plato donde el arroz es protagonista y nos hace llegar al éxtasis. ¡En serio! Si no has cocinado nunca una paella valenciana, no te preocupes: Dani García te enseña la receta que tiene el aprobado de Lola Aguilella, la madre que reseña paellas con mucho humor en TikTok.