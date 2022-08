Seguiment a mitges del decret d'estalvi energètic. Aquesta ha estat la primera nit amb l'obligació per part dels comerços a apagar els aparadors a les deu de la nit. Una mesura que ha generat malestar entre molts establiments que han decidit no apagar els llums. En canvi, molts comerços que han seguit la mesura ho han fet inclús abans de les 22 h perquè encara no tenien programat el tancament automàtic.

“�� Primera nit d'apagada dels aparadors: alguns comerços han tancat les llums abans de les 22 h i altres es resisteixen a apagar-les | @RTVECatalunya



�� https://t.co/AtCqYOOKFS pic.twitter.com/MHXqAMYPa9“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 11, 2022

Aparadors apagats a les 20 h Alguns comerços apaguen les llums directament quan tanquen la botiga a les vuit del vespre. És el cas de la botiga Versace al Passeig de Gràcia de Barcelona, que encara no ha programat l'apagada i els treballadors que pleguen han de tancar totes les llums de manera manual. La calor i les queixes marquen l'arrencada de l'estalvi energètic D'altres com la joieria Tous o la botiga Gucci ja es van preparar la setmana passada per programar l'apagada anticipant-se a l'entrada en vigor del decret.