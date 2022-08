La tentación vive arriba es uno de los clásicos más célebres de la historia y una película que encierra otras historias que no aparecen en la trama. Tiene una de esas escenas inolvidables del cine y uno de los vestidos más famosos y copiados: ¡Hasta Ana Obregón revivió el momento de Marilyn Monroe sobre la rejilla del metro con ese modelazo de Travilla! Hablamos de una de las imágenes más famosas y populares del cine, pero no aparece en la película, una de las que mayor expectación levantó. Se rodó el 15 de septiembre de 1954 a la una de la madrugada, y a pesar de la hora la esquina entre Lexington Avenue y 52nd Street era un hervidero de fotógrafos y curiosos. Se dice que fue Billy Wilder quien tuvo la genial idea de hacer la filtración, y fue, sin duda, una genial campaña de publicidad. Dicen las crónicas que había 100 fotógrafos y 5000 curisosos vitoreando y gritando a Marilyn y que ella parecía estar encantada con el revoloteo de la falda de su vestido blanco sobre la rejilla del metro. Quien no estaba tan encantado era el marido de la actriz, Joe DiMaggio, que empujado por el columnista Walter Winchell pudo presenciar y escuchar lo que estaba pasando. Cuando Marilyn llegó a casa, él descargó toda su ira contra ella, y al día siguiente, las maquilladoras tuvieron que ocultar los moretones que tenía en el rostro y cuerpo, y días después ella pidió el divorcio. ¡Aunque fueron juntos al estreno de la película!

La relación entre Wilder y Monroe Todo el material rodado en la calle no sirvió de nada y Billy Wilder tuvo que rodar esa escena en los estudios de la Fox: los gritos de la gente provocaban tanto ruido que los diálogos no se escuchaban. En la calle Marilyn tuvo que repetir la escena 14 veces, pero en el estudio fueron 40 veces. Como decimos, la escena no se pudo utilizar en la película, pero fue una inversión porque la promoción era mucho mejor. Además, se colocó en Times Square una imagen de Marilyn Monroe de 15 metros de altura en la que se la ve con el famoso vestido. El director tuvo sus más y sus menos con la actriz y años más tarde llegó a decir: "Yo no tuve problemas con Monroe, era Monroe quien tenía problemas con Monroe". A pesar de esto, volvieron a trabajar juntos. Fue en Con faldas y a lo loco, y el rodaje fue un infierno. Tom Ewell y Marilyn Monroe en 'La tentación vive arriba' cropper Boceto de William Travilla para 'La tentación vive arriba' RTVE