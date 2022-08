L'Ajuntament de Barcelona ha incrementat les sancions per beure alcohol a la via pública. A partir d'ara, les multes per infraccions greus aniran des dels 300 fins als 600 euros, en funció de la gravetat. En els casos més lleus, el denunciat haurà de pagar 100 euros, mentre que abans n'eren 60. Aquest enduriment del règim sancionador ja va entrar en vigor el passat 2 d'agost.

“��‍♀️ En la darrera setmana, l'Ajuntament de Barcelona ha posat més de 700 sancions per l'ordenança de civisme.



�� La majoria tenen a veure amb el consum d'alcohol a la via | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/vpcDAADXDQ“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 8, 2022

Des de llavors i fins al 8 d'agost, la Guàrdia Urbana ha interposat 747 sancions per aquest motiu, totes lleus, amb el nou règim. Ho ha afirmat el tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Aquest ha assegurat que l'enduriment de l'import de les multes el que busca és dissuadir els botellots.

Prevenir els botellots Batlle ha explicat que "l'objectiu de les sancions és no haver d'imposar-les". Sobre aquest tema, ha remarcat que la prevenció dels botellots i la venda d'alcohol fora d'hores o a menors és un dels principals propòsits del consistori en matèria de convivència. Barcelona intenta posar fre als botellots del "triangle golfo" Les sancions greus s'imposaran quan els botellots provoquin molèsties molt greus als veïns, talls de trànsit o pertorbacions molt greus a la circulació de vianants.