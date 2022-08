00:56

Només del 2 al 8 d’agost s’han imposat a Barcelona 747 sancions relacionades al consum d’alcohol a la via pública. El 2 d'agost és el dia en què es va publicar la instrucció municipal que permet sancionar les conductes d'incivisme amb fins a 600 euros.

Segons han explicat el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, i el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, cap de les multes que s'han posat és d'aquest import. Es deu al fet que no s'han considerat que fossin conductes greus. Les sancions que s'han imposat són amb imports de 100 euros, bé sigui per botellot, per consum d'alcohol amb got de vidre o llauna fora d'un bar o per molestar el veïnat o embrutar el carrer | Maria Huguet