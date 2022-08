Barcelona perd habitants per segon any consecutiu

L'1 de gener d'aquest any a Barcelona hi havia empadronades 1.639.981 persones. Es tracta d'un 1,2% menys que l'any passat, de manera que és el segon any consecutiu de davallada. L'Oficina Municipal de Dades atribueix aquesta disminució de població a la mortalitat de la covid-19 i al saldo migratori. En total, la capital catalana té 16.000 ciutadans censats menys que l'any passat. Tot i això, l'oficina precisa que la xifra es manté en els nivells més alts de les tres darreres dècades. La natalitat se situa al 7 per mil i marca el segon valor més baix des de la Guerra Civil. Malgrat la pandèmia, el nombre de centenaris no es va reduir. El 2021 n'hi havia 864 i ara n'hi ha 931, el 83% dels quals són dones.

Població formada i envellida Segons les xifres obtingudes a través del Padró Municipal d'Habitants en data 1 de gener del 2022, l'edat mitjana de la població de Barcelona continua pujant i se situa ja en màxims històrics: 44,2 anys. En la mateixa línia d'envelliment de la població, la xifra de persones centenàries a la ciutat ha augmentat un 7,8% fins al màxim històric de 931 persones, un 83% de les quals són dones.



Els residents a Barcelona cada vegada presenten un nivell de formació més alt, ja que un 34,6% de la població de setze i més anys té titulació universitària o un cicle formatiu de grau superior. Una altra tendència important que s'aprecia és que per tercer any consecutiu el nombre de persones empadronades que no ha nascut a la ciutat és superior al dels nascuts a la ciutat, cosa que parla de la capacitat d'atracció que té la capital catalana per als foranis. La diversitat de procedències continua sent un tret emblemàtic de Barcelona: a banda de l'espanyola, hi resideixen persones de 176 nacionalitats. Les més representades continuen sent la italiana, la pakistanesa i la xinesa.

Més barcelonins que viuen sols A Barcelona es calcula que hi ha un total de 662.833 domicilis, és a dir, que la mitjana d'habitants per llar se situa en 2,47 persones. A gairebé un terç del total, uns 210.000 domicilis, només hi viu una sola persona, mentre que només en un de cada quatre hi resideix un menor d'edat. Tot plegat apunta dues tendències: que cada vegada hi ha més persones que opten per viure soles, i que les llars amb fills a la ciutat van a la baixa.