Barcelona adquireix 25 habitatges per a lloguer social

01:14

L'Ajuntament de Barcelona destina 5 milions d'euros a la compra de dues noves finques que sumen un total de 25 habitatges a Ciutat Vella i Sant Martí

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat la compra per tanteig i retracte de dues noves finques que sumen un total de 25 habitatges, que preveu lliurar els pisos els pròxims mesos en règim de lloguer social. La compra ascendeix gairebé als 5 milions d'euros.

Una de les finques és un edifici amb 15 habitatges al carrer Jaume Giralt, al Pou de la Figuera (Forat de la Vergonya), al districte de Ciutat Vella. En aquesta zona també s'ha donat llum verd a la cessió i expropiació d'un solar de propietat privada adjacent al mateix carrer que es vol convertir en un espai de trobada veïnal.

L'altra finca que s'ha comprat és un edifici amb 10 habitatges al carrer Navas de Tolosa, al districte de Sant Martí, de 696 metres quadrats de superfície construïda.

Per la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, l'eina de compra de finca sencera és "absolutament imprescindible" per aconseguir dispersió de l'habitatge assequible de lloguer a tots els barris, i per evitar operacions especulatives.

Segons dades municipals, la política d'adquisició d'habitatge per part de l'Ajuntament ha sumat fins a l'actualitat un total de 1.349 compres des del 2015 amb una inversió de 150 milions d'euros. Entre aquestes compres hi ha 43 finques senceres, incloent-hi les dues últimes adquirides. | MAITE BOADA