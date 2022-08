L'1 de gener d'aquest any a Barcelona hi havia empadronades 1.639.981 persones. Es tracta d'un 1,2% menys que l'any passat, de manera que és el segon any consecutiu de davallada. L'Oficina Municipal de Dades atribueix aquesta disminució de població a la mortalitat de la covid-19 i al saldo migratori. En total, la capital catalana té 16.000 ciutadans censats menys que l'any passat.