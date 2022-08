Les reserves de sang no estan al nivell òptim

La crida del Banc de Sang i Teixits a la població perquè doni sang ja està donant resultat. A molts dels punts habituals on es pot efectuar la donació han començat a notar un repunt de persones que s'hi apropen. Un d'aquests punts és l'hospital de Sant Pau on s'hi troben tant donants habituals com gent que ho fa per primera vegada o que aprofita per ser solidari abans de marxar de vacances.

“L’habitual davallada de donacions de sang de l’estiu és enguany més acusada.



Es segueix necessitant sang.



✔️Pots donar ara? Apunta-t’hi ���� https://t.co/4UltLTR2KO

✔️No pots donar ara? Si us plau, RT#ViuifesViure“ — Banc de Sang (@donarsang) August 5, 2022

És habitual que a l'estiu, coincidint amb l'època vacacional, es doni una davallada important de les donacions perquè es trenquen les rutines de la població, i a l'agost la manca de donants s'accentua. A hores d'ara la situació no és d'emergència perquè es compta amb reserves per cobrir les necessitats de 5 dies però la situació òptima requeriria tenir-ne per a una setmana sencera.

00.42 min Hi ha reserves de sang per només 5 dies | CLARA CEBALLOS

A la pàgina web del Banc de Sang i Teixits es poden consultar els més de 300 punts habilitats per donar sang.