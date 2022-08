La crida del Banc de Sang i Teixits a la població perquè doni sang ja està donant resultat. A molts dels punts habituals on es pot efectuar la donació han començat a notar un repunt de persones que s'hi apropen. Un d'aquests punts és l'hospital de Sant Pau on s'hi troben tant donants habituals com gent que ho fa per primera vegada o que aprofita per ser solidari abans de marxar de vacances.