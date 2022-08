L'Aerobús de l'AMB triplica el nombre d'usuaris

Gairebé mig milió d'usuaris han agafat cada mes l'Aerobús, la llançadora que connecta l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat amb el centre de Barcelona. Això suposa un 89% dels usuaris que hi havia abans de la pandèmia i, per tant, una recuperació de la mobilitat després de la fi de les restriccions. Si es compara amb l'estiu de l'any passat, els usuaris que han agafat aquest bus per dirigir-se al Prat s'ha multiplicat per tres.

15.000 viatges diaris en Aerobús El servei, dissenyat i licitat per l’AMB, va passar el darrer any per un important procés de renovació i va integrar novetats i millores destacades. De mitjana, aquest estiu es fan al voltant de 15.000 viatges diaris en Aerobús, segons les darreres dades de juny i juliol. Aquest servei de l’AMB és l’escollit pel 12 % del total de viatgers de l’aeroport de Barcelona. “La transformació de la mobilitat metropolitana, cap a un model més sostenible i saludable, també implica millorar la gestió de la mobilitat al voltant de grans infraestructures, com l’aeroport”, explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda.

Gran acceptació del servei 24 hores i en la franja nocturna El servei ininterromput 24 hores, que va entrar en vigor ara fa un any i cobreix també la franja d’1 a 5 de la matinada, ha tingut una gran acceptació entre els usuaris durant el primer estiu de “normalitat” després de les restriccions. Concretament, la franja horària de 4:15 a 6:00 h de la matinada és la que té més èxit en horari nocturn, tot i que la demanda depèn del nombre de vols que hi ha cada dia de la setmana. Aaeroports, estacions i carreteres es preparen per l'operació sortida Aquesta tendència es deu a la gran quantitat de vols que hi ha a primera hora del matí a l’aeroport. Els dies amb més vols i, per tant, amb més usuaris d’Aerobús, són els dilluns, divendres i diumenges.