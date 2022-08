Busques glaçons i no en trobes? T'expliquem per què

Sembla una escena habitual, però trobar gel aquests dies no és gens fàcil. Aquest s'ha convertit en un dels productes més demandats davant l'onada de calor extrema. Costa trobar-lo als congeladors dels supermercats, però també a les benzineres i molts opten per penjar el cartell de "No tenim gel", directament a la porta. Durant setmanes els establiments han limitat la compra de bosses a una per client, però ara, poc més es pot fer.

01.34 min El gel: un dels béns més preuats aquest estiu | Pepa Sangenís

Per què no hi ha gel? Molts es preguntaran: quina és la causa d'aquest desabastiment? Doncs n'hi ha diverses: L'alt preu de l'electricitat: Algunes empreses s'han vist obligades a aturar la seva producció durant mesos i ara, es nota. Abans de la pujada de les tarifes d'electricitat, una màquina gran de gel capaç de produir 180 quilos al dia consumia uns 225 euros. Ara, el preu pot arribar perfectament als 460 euros d'electricitat. La incertesa generada per la pandèmia: és una altra causa de l'escassetat. Els productors pensaven que la demanda seria semblant a la del 2020 o 2021 i com no ha estat així s'han vist desproveïts d'oferta. Perquè tant la producció com la venda sigui rendible, moltes empreses s'han vist obligades a apujar els preus un 25%. Plàstic: més car. Encariment dels carburants: distribuir el gel com produir-lo resulta molt car. El procés de producció ja no és rendible i, per tant, aquest estiu ens trobarem amb begudes una mica més calentes i haurem de produir els nostres propis glaçons a casa. Recordem que Espanya és un dels principals productors mundials de gel i importar-lo d'un altre país sortiria molt car.