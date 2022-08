Sembla una escena habitual, però trobar gel aquests dies no és gens fàcil. Aquest s'ha convertit en un dels productes més demandats davant l'onada de calor extrema. Costa trobar-lo als congeladors dels supermercats, però també a les benzineres i molts opten per penjar el cartell de "No tenim gel", directament a la porta. Durant setmanes els establiments han limitat la compra de bosses a una per client, però ara, poc més es pot fer.