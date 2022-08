01:34

Sembla una escena habitual, però trobar gel aquests dies no és gens fàcil. Aquest s'ha convertit en un dels productes més demandats

El gel s'ha convertit en un dels béns més preuats aquest estiu per què no n'hi ha. El preu de la llum ha fet que els fabricants no hagin fet estucatge aquest hivern com altres anys i hi ha molta més demanda aquest estiu, s'ha arribat a quintuplicar, per les onades de calor. El sector de l'hostaleria de la costa és el que més nota i mot establiments s'han quedat sense gel | Pepa Sangenís