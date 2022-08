“El pandero cuadrado es un instrumento ya muy raro de ver, pero además, tocado con porra, solamente queda en el pueblo de Peñaparda”, se lee en el texto que acompaña al disco Tribus Hispanas de Eliseo Parra, que publicó en 1997. 25 años después de este lamento, este instrumento no solo se ha revitalizado sino que se ha extendido por toda España y en una gran variedad de géneros musicales.

Lo que sí está desapareciendo es el saber popular de la construcción de estos panderos a la manera tradicional. En este pueblo salmantino ya solo quedan dos mujeres que los hacen como les enseñaron sus antepasadas, Andrea Mateos y Juana Catalán.

Entre las particularidades de este instrumento destacan que las mujeres únicamente lo tocan quietas. Apoyan la pierna sobre “un sillo”, una banqueta baja, y sobre la rodilla descansa uno de los cantos del pandero. Con una mano tocan en uno de los lados y lo sujetan con el asa situada en la parte superior y con la otra cogen “la porra” con la que percuten el aro y el centro del pandero, el uso de esta baqueta es otra de las singularidades en la forma de interpretar.

Sorprendidos y agracedecidos

Los vecinos de Peñaparda han ido “cambiando” su perspectiva sobre la popularización del pandero cuadrado de Peñaparda: “A veces no queremos que nuestras costumbres ancestrales nos las alteren, cuando viene alguien y lo usa para otros fines. Hay gente mayor que piensa 'así no se toca el pandero' o 'así no se hace', cuando ven a otras personas tocarlos y meterlos en nuevos géneros de música”.

“La gente joven está agradecida e incluso sorprendida de que guste tanto y que enamore tanto este instrumento nuestro tan sencillo pero tan ancestral y que lo llevamos todos muy dentro con esos sonidos tan profundos”. El pandero se ha podido ver con todo tipo de propuestas folk ibérico más allá de castilla como Kepa Junkera del País Vasco, Marala desde Catalunya, Comunitat Valenciana y les Illes Balears, la orquesta de percusión tradicional de gran formato como Coetus, el líder de esta última formación, Aleix Tobías, lo ha tocado en el ámbito de las músicas improvisadas. Más allá del ámbito tradicional, destacan Vetusta Morla.