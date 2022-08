Un any més tornen les obres en estiu a Barcelona. La ciutat viurà una sèrie de canvis que tindran efectes sobre la circulació i la mobilitat en transport públic. Així, TMB aprofitarà per fer tasques de renovació a l'L3 i l'L5, es tallarà el servei del Funicular de Vallvidrera i alguns dies es mantindrà el trànsit tallat en alguns trams per diferents obres, com les de la Gran Via de les Corts Catalanes.

El Funicular de Vallvidrera, gairebé 20 dies sense servei El Funicular de Vallvidrera no estarà operatiu entre el 8 i el 26 d'agost per obres de renovació de la infraestructura. Mentre durin els treballs, FGC oferirà un servei alternatiu amb autobusos i taxis. Les obres busquen optimitzar la qualitat, fiabilitat i puntualitat del servei de les tres estacions del traçat: Peu del Funicular, Carretera de les Aigües i Vallvidrera Superior. “�� El Funicular de Vallvidrera no estarà operatiu entre el 8 i el 26 d'agost per obres de renovació.



Ferrocarrils de la Generalitat oferirà un servei alternatiu per carretera amb les mateixes freqüències de pas | @RTVECatalunya



�� https://t.co/2b4IGQOFm9 pic.twitter.com/L8c5EE5ZGI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 1, 2022

Túnel de Glòries, tallat A partir d'aquest dimarts, hi haurà afectacions a la Gran Via de les Corts Catalanes, concretament a l'entrada del túnel de les Glòries. Des del dia 2 fins al 7 d'agost, s'hi faran tasques de pavimentació al tronc central que només deixaran dos carrils habilitats a cada banda. A més, del 21 al 31 d'agost s'instal·laran balises lluminoses als carrils d'entrada del túnel. Durant les afectacions, es recomana agafar la sortida per Bac de Roda o les Rondes per accedir a la ciutat.