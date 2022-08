Aquest divendres comença una nova fase de les obres de renovació de les vies de la línia 5 del metro de Barcelona. Uns treballs que duraran tot l'estiu i que deixaran sense servei el tram des de La Sagrera fins a Horta durant juliol, mentre que durant l'agost afectarà tot el tram entre La Sagrera i El Carmel. L'objectiu de les obres és posar fi als problemes de vibracions en alguns punts de Barcelona que recorren 3 km de via que tenen més de 60 anys.

Les obres en aquesta línia de metro van començar el passat mes d'abril i va afectar el tram entre Diagonal i Vilapicina, i les parades van quedar inhabilitades.

Treballs a l'L3

TMB té previst fer més tasques de millora a diferents línies. Així, durant el juliol es faran treballs a l'L3 per retirar l'amiant de tots els vehicles i instal·lacions. De l'11 al 19 de juliol les tasques es faran a l'estació de Liceu, on els trens no s'aturaran en direcció a Zona Universitària. Del 20 al 31 de juliol els trens no s'aturaran a Liceu en sentit contrari, és a dir, en direcció a Trinitat Nova.

Així mateix, de l'1 al 17 d'agost quedarà sense servei l'estació de Drassanes. Per tal de minimitzar l'impacte de les obres, TMB reforçarà la pròpia xarxa de metro i, de forma complementària, establirà un servei de bus llançadora.