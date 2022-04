Restriccions en la mobilitat aquest matí. Ha estat el primer dia laborable amb la línia de metro L’5 tallada. Vuit parades en el tram Diagonal-Vilapicina han quedat inhabilitades per obres de millora fins al 18 d’abril, passada Setmana Santa.

Segons TMB, les primeres hores de tall "s'estan desenvolupant sense incidències i amb total normalitat". Molts usuaris ja ho sabien des de feia temps, però altres com els turistes, no coneixien quins serveis alternatius hi havia disponibles.

Els informadors de TMB estan a la disposició de tothom per indicar-los on se situen les parades del bus llançadora, que han estat molt concorreguts aquest primer dia i que estan dotats amb una freqüència de pas de 3 a 6 min.

Tot i que quasi tothom estava assabentat del tall i han planificat els seus trajectes, altres persones han arribat a amenaçar als informadors. Molts altres, s'han queixat que han trigat "molt més de l'habitual" en arribar al seu destí.

Primer dia laborable amb les obres de l'L5.



Els treballs han començat aquest dissabte i duraran tota la Setmana Santa 2022, fins al 18 d’abril.



Els viatgers critiquen que tarden més tot i els itineraris alternatius | @RTVECatalunya pic.twitter.com/ass7acxupb“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 11, 2022

Quins itineraris alternatius hi ha? Durant aquest període, els usuaris comptaran amb itineraris alternatius. La resta de la línia, entre Cornellà Centre i Diagonal, segueix funcionant amb normalitat. TMB ofereix la xarxa de metro com l'alternativa de mobilitat "més eficient" i ha reforçat un 20% les línies 1, 2, 3 i 4; també les línies de bus H8 (cobreix el trajecte Diagonal-La Sagrera) i D50 (Virrei Amat-Verdaguer), que tenen un recorregut en part coincident amb la L5; i les línies de bus V27 i V29 i els trens de Rodalies també cobreixen part del tram de metro tallat. Tram de metro tallat i els seus itineraris alternatius TMB El bus llançadora, una molt bona alternativa, està dotat amb fins a 30 busos articulats, el nombre màxim que es pot posar en circulació sense col·lapsar el trànsit. Té el mateix horari que el Metro, hi cobreix el trajecte entre Diagonal i Vilapicina amb parada en les estacions intermèdies i hi tenen prioritat les persones amb mobilitat reduïda. Informadors de TMB