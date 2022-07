Comença la reconstrucció al Pont de Vilomara

L'Ajuntament del Pont de Vilomara i l'associació de joves la Joventut del Pont ha organitzat aquest cap de setmana una jornada benèfica a favor de les famílies afectades pel gran incendi forestal que va cremar més 1.700 hectàrees i va afectar una cinquantena d'habitatges. D'aquestes, una vintena de cases de la urbanització River Park van quedar totalment calcinades.

La jornada ha arrencat dissabte a les set de la tarda i s'ha allargat fins ben entrada la matinada, amb diferents activitats com ara una botifarrada, espectacles de màgia o el concerts de Kevin Deké, Rosso Candela i El Quinto Carajillo.

Solidaritat veïnal

Els promotors de la jornada pretenien fer primer un concert benèfic però que al final han preferit reconvertir l'acció en un esdeveniment amb múltiples activitats que permetin recaptar fons per als veïns afectats. A jutjar per l'assistència de les primeres hores, es calcula que al voltant d'un miler de persones han respost a la crida.

“Jornada benéfica en Pont de Vilomara para recaudar fondos para los vecinos afectados por el incendio de hace dos semanas. Un total de 50 casas se vieron afectadas, 19 fueron destruidas totalmente por el fuego. pic.twitter.com/HlhVbovqJ1“ — Inés Valverde (@inesvalverde1) July 30, 2022

L'alcalde del municipi, Enric Campàs, ha celebrat que "s'hi ha bolcat moltíssim no només la gent del Pont sinó de la comarca" i ha agraït especialment la tasca dels joves del terme. "Un dels trets característics del nostre municipi és la solidaritat i no són paraules buides: tot el poble s'hi ha bolcat i això ens omple d'orgull", ha dit en declaracions als mitjans.

Recollida de donatius per als afectats de l'incendi del Pont de Vilomara | ACN

L'objectiu de la jornada és fer costat a les famílies afectades per l'incendi, que va cremar una cinquantena d'habitatges, i per això s'ha instal·lat un inflable i s'ha previst l'actuació d'un mag i de diversos grups de música com a part de l'esdeveniment benèfic per als . "Ens anem recuperant. Ha estat molt dur perquè hi ha hagut molta afectació a cases i, per tant, a persones, però de mica en mica ens anem recuperant tots", ha dit Campàs.