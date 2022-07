L'incendi declarat aquest diumenge al Pont de Vilomara té un potencial d'entre 1.000 i 1.500 hectàrees, segons els Bombers de la Generalitat. El cos d'emergències ha passat de les 28 dotacions inicials a un total de 58. El foc s'ha declarat cap a les 13.04 hores i avança cap al nord. Les flames han culminat la serra dels Herminanets. Els bombers treballen per tancar els flancs i també la cua.

A conseqüència de la proximitat del fum s'ha recomanat el confinament de la urbanització River Park i del municipi del Pont de Vilomara, així com l'evacuació de la urbanització de Can Riera. La superfície afectada serien unes 20 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.

El foc forestal està empès pel vent del sud i s'ha esdevingut en una de les zones més afectades per la sequera de tot Catalunya.



Hi treballen 28 dotacions dels Bombers, 9 d'elles aèries





El municipi ha posat en marxa el seu pla d'emergències municipal i ha desallotjat la piscina perquè els bombers hi puguin agafar aigua. A més, s'ha habilitat la sala polivalent per si hi ha evacuacions i s'ha activat Creu Roja.

Protecció Civil ha activat també l'alerta del pla INFOCAT. El telèfon d'emergències 112 ha rebut unes 400 trucades alertant del foc.