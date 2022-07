Guia pràctica per conèixer la verola del mico

La verola del mico és una malaltia poc freqüent i de la qual a Occident no se n'havia sentit a parlar gairebé mai fins ara perquè l'habitual és que es produissin brots molt limitats en alguns països de l'Àfrica.

Fins ara, la incidència s'ha localitzat a l'Àfrica central i occidental, on la malaltia és endèmica i es produeixen milers de casos cada any. Fora del continent africà, abans de l'actual brot, s'han documentat casos als Estats Units, el Regne Unit, Israel i Singapur, però tots es van vincular a casos importats oa un contacte amb animals procedents de zones endèmiques.

La verola del mico, verola símica o 'monkeypox' és una malaltia zoonòtica, la qual cosa significa que es pot transmetre entre animals i éssers humans. El virus pertany al gènere orthopoxvirus, igual que el de la verola. Malgrat el seu nom, els micos no són el seu reservori principal , encara que es va identificar per primera vegada el 1958 en una població de primats. Es desconeix quin és el seu origen, però es creu que es transmet a través de petits rosegadors i esquirols de les selves tropicals .

En l'actualitat, s'han identificat casos confirmat en països molt diversos , cap d'ells de tipus endèmic. És el primer brot que es produeix en diversos llocs alhora i en què els contagiats no estan vinculats amb viatges a l'Àfrica. Com que es tracta d'un patogen amb una propagació limitada, els investigadors intenten esbrinar a què es deu aquesta dispersió geogràfica dels casos.

¿Com es transmet?

El virus de la verola del mico no es propaga fàcilment entre les persones i el risc per a la població és baix. Es pot transmetre per via respiratòria, però per les característiques de la major part dels casos es donen quan hi ha contacte amb fluids. La transmissió té lloc a través d'un contacte amb ferides, fluids corporals, gotícules i material contaminat, com ara roba de llit, i el període d'incubació sol ser de sis a tretze dies, encara que pot anar fins als 21 dies.

La gran majoria de les infeccions detectades arran d'aquest brot afecten a homes. No és una malaltia de transmissió sexual però sí s'ha observat que l'habitual és que les infeccions es donin entre homes que han mantingut relacions amb altres homes. Tot i això, les autoritats sanitàries insisteixen que el risc d'infectar-se no se circumscriu a cap col·lectiu concret..

06.22 min "Prácticamente no hay posibilidades de que la viruela del mono se convierta en una epidemia"

Entre persones, el contagi es produeix si hi ha contacte amb unes vesícules que surten a la pell, semblants a les de la varicel·la. Si quan estan trencades aquestes vesícules, es toca el líquid, ens podem contagiar. En la mateixa línia, hi pot haver un contagi per gotes, per vies respiratòries, però això és més difícil i ha de ser un contacte molt estret.