Més de 50.000 fans vibren amb Iron Maiden a Barcelona

La banda britànica Iron Maiden, una de les més llegendàries del 'heavy metal', ha triomfat aquest divendres en tornar a Barcelona en un concert a l'Estadi Olímpic davant més de 50.000 espectadors, segons l'organització, a l'única parada a Espanya de aquest tram de la gira 'Legacy of the Beast'.

Després d'una llarga espera motivada per la doble anul·lació dels seus concerts, el 2020 i el 2021, a causa de les restriccions de la covid, Iron Maiden ha presentat finalment a la capital catalana l'anhelat concert de la seva gira mundial, iniciada el 2018 i en què estan omplint estadis de tot el món amb milers d'incondicionals que coregen els seus temes braços i punys enlaire.

En un escenari decorat a l'inici del recital amb edificis tradicionals japonesos, una picada d'ullet a la inspiració del tema "Senjutsu" -que dóna títol al seu últim disc- als guerrers samurais, el sextet ha fet gala del seu enèrgic i potent so alimentat per la veu de Bruce Dickinson, que ha saludat la parròquia amb un "Hola, Catalunya", el baix de Steve Harris, les guitarres de Dave Murray, Adrian Smith i Janick Gers, i la bateria de Nicko McBrain.

El dissetè àlbum d'Iron Maiden, publicat el setembre de l'any passat, acumula temes dedicats a l'art i estratègia de la guerra, com la inicial 'Senjutsu' o 'Stratego', que juntament amb la tercera cançó del seu últim treball, 'The writing on the wall', de ressonàncies bíbliques i apocalíptiques, han servit de presentació del darrer treball.

Espectacular posada en escena

Unes cançons que el públic ha pogut escoltar per primera vegada en directe a Espanya acompanyades per una espectacular posada en escena, amb jocs de llums, pirotècnia i efectes especials. És així com s'ha pogut veure a l'escenari Eddie the Head, la icònica i demoníaca mascota antropomòrfica del grup, vestida amb una armadura i una espasa samurai, tal com apareix a la portada de l'últim disc.

Després de desgranar els tres temes del seu darrer àlbum, la banda ha retrocedit en el temps per recordar cançons d'anteriors treballs, per a la qual cosa s'han servit d'una decoració com a catedral amb vidrieres gòtiques. Aquesta part del recital s'ha iniciat amb el clàssic 'Revelations', en què brillen les guitarres del grup, al qual han seguit 'Blood brothers', 'Sign of the cross' i 'Flight of Icarus', dedicada a la tragèdia grega d'Ícar i en què Dickinson ha empunyat un llançaflames.

La llegendària banda ha continuat amb 'Fear of the dark', en un ambient de foscor trencada per la brillantor dels mòbils, 'Hallowed be thy name' i 'The number of the beast', que ha traslladat un públic enfervorit a un escenari de foc i elements demoníacs, d'acord amb la lletra de la cançó. 'Iron Maiden', tema del seu disc debut, el 1980, ha tancat el set principal del repertori.