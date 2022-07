A Sonia Ferrer no le faltan motivos para sonreír. Lleva un año con su novio y ya no puede imaginar su vida sin él. Por eso este mismo sábado, por la tarde, la presentadora se vestirá de nuevo de blanco (previsiblemente) para casarse con Sergio Fontecha. Se trata de una boda muy esperada por todos sus seguidores, a los que ha hecho partícipes de su relación dejando un reguero de muestras de cariño hacia su media naranja por sus redes sociales. Ahora Sonia Ferrer y Sergio Fontecha se enfrentan a las últimas horas antes de convertirse en marido y mujer.

El noviazgo de Sonia Ferrer y Sergio Fontecha comenzó en febrero de 2021 y ahora, año y medio después, llega su boda. Se conocieron a través de un amigo , pero no fue nada planeado, como explicaron en la revista ¡Hola! Sergio estaba con este conocido de ambos cuando Sonia se acercó a saludarle. Días después, él le escribió por Instagram a la presentadora y el resto es historia.

"La mejor persona que he conocido" . Así define Sonia Ferrer a su prometido, Sergio Fontecha, junto a quien celebrará este mismo sábado su enlace. Tiene 44 años, ha estudiado Derecho y Ciencias Policiales y trabaja como Policía Nacional . Como Sonia, él también estuvo casado anteriormente : su matrimonio duró dos años y en 2016 llegó el divorcio.

Sonia Ferrer está enamoradísima y, como es lógico, no puede esperar a casarse con su pareja. Tantas ganas tiene que no se cansa de presumir de su amor en redes sociales. Hace tan solo unos días publicaba en Instagram una declaración con la que dejaba claro todo lo que siente por Sergio Fontecha. "Quizá entenderíais mejor mi cara de pánfila al mirarle si os hablase de su inteligencia, su honestidad, paciencia , lealtad, buen humor, nobleza… Si os contase lo que es capaz de hacer con tal de verme sonreír , lo atento que está a las señales para que lleguemos a comunicar sin palabras, la facilidad con la que se emociona al sentirse querido y lo acojonantemente divertido que es", escribía ella, incapaz de ocultar su emoción.

Segunda boda de Sonia Ferrer: ¿Quién fue su primer marido?

Antes de encontrar la felicidad junto a su actual pareja y futuro marido, Sonia Ferrer salió con Pablo Nieto, hijo del piloto Ángel Nieto; el modelo Nahuel Casares y Álvaro Muñoz Escassi, a quien conoció en un programa de televisión. Estuvo casada con el cirujano Marco Vricella: pasaron por el altar en 2007 y se separaron en 2013.

Sonia Ferrer y Marco Vricella en su boda GTRES/KORPA

Sonia Ferrer y Marco Vricella tuvieron una hija, Laura, de ahora 12 años. Su felicidad es muy importante para su madre: "Si yo hubiese visto mínimamente que ella no estaba plenamente satisfecha, no funcionaba…, esta relación no habría seguido", aseguraba ella a ¡Hola! Por suerte, parece que Sergio Fontecha y Laura se llevan a las mil maravillas.