La boda de Sonia Ferrer con el policía nacional Sergio Fontecha es sin duda la noticia del fin de semana. Se dieron el ‘sí quiero’ el sábado 30 de julio a las 21h23 según la revista ¡Hola! que ha tenido la exclusividad del evento. Lo hicieron en El Patio de Ángela, una finca situada entre Valdemorillo y El Escorial, muy cerca de dónde vive la presentadora. Rodeados de encinares y con unas magníficas vistas de la Sierra de Guadarrama, el nuevo matrimonio celebró su amor en una romántica ceremonia civil acompañados de sus seres queridos, y también de sus mascotas: sus perros, su cabra y su poni.

Da momento, las fotos del evento las tiene ¡Hola!, pero hace una semanas, la propia Sonia Ferrer publicaba en sus redes sociales algunos detalles de su vestido de novia , confirmando que tendría dos looks en su boda, y que no quería ‘aparecer disfrazada’.

El noviazgo de Sonia Ferrer y Sergio Fontecha comenzó en febrero de 2021 y ahora, año y medio después, llega su boda. Se conocieron a través de un amigo , pero no fue nada planeado, como explicaron en la revista ¡Hola! Sergio estaba con este conocido de ambos cuando Sonia se acercó a saludarle. Días después, él le escribió por Instagram a la presentadora y el resto es historia.

"La mejor persona que he conocido" . Así define Sonia Ferrer a su prometido, Sergio Fontecha, junto a quien celebrará este mismo sábado su enlace. Tiene 44 años, ha estudiado Derecho y Ciencias Policiales y trabaja como Policía Nacional . Como Sonia, él también estuvo casado anteriormente : su matrimonio duró dos años y en 2016 llegó el divorcio.

Segunda boda de Sonia Ferrer: ¿Quién fue su primer marido?

Antes de encontrar la felicidad junto a su actual pareja y futuro marido, Sonia Ferrer salió con Pablo Nieto, hijo del piloto Ángel Nieto; el modelo Nahuel Casares y Álvaro Muñoz Escassi, a quien conoció en un programa de televisión. Estuvo casada con el cirujano Marco Vricella: pasaron por el altar en 2007 y se separaron en 2013.

Sonia Ferrer y Marco Vricella en su boda GTRES/KORPA

Sonia Ferrer y Marco Vricella tuvieron una hija, Laura, de ahora 12 años y que por supuesto ha asistido a esta segunda boda. Su felicidad es muy importante para su madre: "Si yo hubiese visto mínimamente que ella no estaba plenamente satisfecha, no funcionaba…, esta relación no habría seguido", aseguraba ella a ¡Hola! Por suerte, parece que Sergio Fontecha y Laura se llevan a las mil maravillas.