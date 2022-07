Los compañeros de Corazón están muy pendientes estos días de las giras veraniegas de nuestros artistas, y se han citado con David Bisbal para hablar de su próximo concierto en Almería. El artista quiere celebrar a lo grande sus 20 años de carrera musical, y elige su tierra natal que le vio crecer: “Lo más importante es que 20 años salí de Almería para buscar mi sueño, y dos décadas después vuelvo a mi casa con un concierto de ensueño para continuar con el sueño”, confiesa el cantante.

Además, está de celebración porque recientemente ha estrenado su nueva canción ‘Tu me delatas’. Un tema pop – funk con el que pretende conquistar el verano y que poco a poco, va acumulando miles de reproducciones en las plataformas de streaming.

Además de la música, también ha querido resaltar a toda su familia como su prioridad absoluta: “Lo más importante por encima de la música y por encima de mi carrera sin ninguna duda es mi familia. Son mis hijos, mi madre, mi padre y mis hermanos”.

Junto a Rosana, acaban de cumplir 4 años de matrimonio, y si nos fijamos en sus redes sociales, vemos que siguen disfrutando de su amor como si del primer día se tratase. Posados, eventos, fotografías familiares, viajes exóticos… todo un despliegue que demuestra lo que Bisbal viene confirmando, que lo más importante es la familia. Tienen 2 hijos en común, Matteo y Bianca de 3 y 2 años respectivamente, y disfrutan también de su tiempo con Ella, la hija mayor de Bisbal, fruto de su relación con Elena Tablada.

Sin noticias de la boda de Chenoa

Aprovechando la ocasión, también le hemos preguntado por la boda de su expareja Chenoa. La cantante se casó hace unos meses con Miguel Encinas, y su boda ha suscitado mucho interés. Sobre todo los invitados, que tuvieron que prescindir de muchos de ellos por una reducción considerable de la lista, como medida de precaución contra el coronavirus. Bisbal no estaba en la lista por supuesto, pero como reconoce en Corazón, ni siquiera se había enterado del enlace: “No tenía ni idea. Sinceramente porque como he estado en México… no he estado pendiente de estas cosas. Y tampoco suelo hablar de esas cosas…”