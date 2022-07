L'increment de la mobilitat aquest estiu s'està notant a estacions, aeroports i carreteres i s'espera que augmenti a partir d'aquest cap de setmana. Només de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sortiran un 2% més vehicles que el 2019, abans de la pandèmia. Es preveuen cues i retencions i per això s'han establert mesures especials, com afegir carrils addicionals i restringir parcialment el pas dels camions.

D'altra banda, Renfe ha posat en marxa un dispositiu especial de reforç que suposa un increment del 10% de les places disponibles. Així, oferirà 125.000 places als serveis d'Alta Velocitat i Llarga Distància a Catalunya. A l'Aeroport del Prat, aquest divendres és el dia amb més operacions previstes de tot el cap de setmana amb més de 900 vols programats.

Mig milió de vehicles sortiran de Barcelona

El Servei Català de Trànsit preveu que durant l'operació sortida d'aquest últim cap de setmana de juliol, gairebé mig milió de vehicles surtin de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Per això, s'apliquen mesures d'ordenació del trànsit, com els carrils addicionals i controls de velocitat. A més, s'apliquen restriccions als vehicles pesants: els camions de més de 7,5 tones no poden circular en l'AP-7 el diumenge entre les 17 i les 22 hores i en alguns trams es limita la velocitat als 80 km/h.

“❗️�� Jornada tràgica a les carreteres catalanes: tres víctimes mortals en dos xocs frontals entre dimecres a la nit i aquest dijous | @ifcorella @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/mZVYWp0cIG pic.twitter.com/lxzSxVMpdI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 28, 2022

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que "és important fer aquestes actuacions per tal d’evitar les cues quilomètriques que s’originen arran d’un accident", ha dit. En aquest sentit, Trànsit s'estima que les retencions més importants es donin entre la C-33 i l'AP-7 a l'altura de Parets del Vallès (Barcelona), a l'AP-7 amb la B-23 en el Papiol (Barcelona) i en la C-32.