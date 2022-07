Jornada tràgica a les carreteres catalanes. Entre dimecres a la nit i dijous al matí tres persones han perdut la vida en accidents de trànsit: dos motoristes han mort en un xoc aquesta nit a Deltebre i un conductor d'un turisme ha mort en xocar contra un camió a l'N-II a Capmany. De fet, Trànsit alerta d'un repunt de la mortalitat i adverteix que cal extremar la prudència, sobretot en l'operació sortida del pròxim cap de setmana.

A més, l'hora punta d'aquest dijous ha estat molt complicada amb tres topades a l'AP-7 a Vilafranca, en Vendrell i Sant Cugat que han arribat a provocar 23 kilòmetres de retencions i s'han hagut de tallar 7 carrils. Ja són 98 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

A més, un conductor d'un turisme ha mort aquest dijous a la matinada en un xoc frontal amb un camió a l'N-II a Capmany (Alt Empordà). Per causes que encara s'estan investigant, els dos vehicles han topat frontalment . El conductor de cotxe ha quedat atrapat i els Bombers l'han hagut d'excarcerar però ha mort.

Dos motoristes van morir aquest dimecres a la nit en xocar frontalment a la TV-3451 a Deltebre (Baix Ebre). Per causes que encara s'investiguen, una motocicleta i un ciclomotor van xocar frontalment i van morir els dos conductors. L'ocupant de la motocicleta va resultar ferida lleu i va ser traslladada a l'Hospital Verge de la Cinta.

Extremar la prudència

El Servei Català de Trànsit demana prudència durant el mes d'agost per l'alta mobilitat que registren les carreteres catalanes. Però incideix en aquest cap de setmana d'operació sortida d'estiu, quan s'espera que surtin 475.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, Trànsit apel·la a la responsabilitat dels usuaris en els desplaçaments a les carreteres al mateix temps que té activat el pla de mobilitat per aquest estiu per evitar sinistres i morts.

Així, s'establiran mesures especials de circulació, com afegir carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP-7 i a la C-32, invertir prioritats en rotondes, afegir carrils d'incorporació i també s'establiran dispositius de senyalització abalisats amb cons. En aquesta línia, Trànsit ha establert per aquest cap de setmana algunes restriccions a la circulació per a vehicles pesants, com la prohibició als camions de circular a l’AP-7 el diumenge entre les 17 h i les 22 h.