Jaume Giró treu 3.100 milions més del Consejo de Política Fiscal

L'Estat transferirà a les comunitats autònomes més de 134.000 milions d’euros l'any 2023. Això significa un 24% més de recursos respecte a aquest 2022. Aquests diners venen en bona part per l'increment de la recaptació dels impostos com l’IVA per l'elevada inflació. Cal afegir a més que el govern central ha flexibilitzat l'objectiu de dèficit fins al 0,3% del PIB, el que encara donarà un coixí més gran de recursos a les comunitats.

Més despesa per lluitar contra la inflació En el cas de Catalunya, la Generalitat celebra que l'Estat transfereixi 3.100 milions d'euros més a la Generalitat el 2023. D'aquests uns 2.140 venen de l'increment de la recaptació i la resta de l'augment del sostre de despesa i bestretes pendents com l'addicional tercera de l'estatut i la partida corresponent als Mossos d'Esquadra, entre d'altres. Hisenda cedirà més dèficit a les CCAA Uns recursos que segons el conseller d'Economia Jaume Giró, aniran destinats a lluitar contra els efectes de la inflació. Giró alerta que a partir de 2024 caldrà ser molt curosos amb la despesa perquè les regles fiscals ja no estaran suspeses.