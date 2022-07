La Generalitat tindrà 3.100 milions més per afrontar la inflació

01:52

L'Estat transferirà 3.100 milions d'euros més a Catalunya que el 2022 gràcies a l'increment de la recaptació i la flexibilització del dèficit.

L'Estat transferirà a les comunitats autònomes més de 134.000 milions d’euros l'any 2023. Això significa un 24% més de recursos respecte a aquest 2022. Aquests diners venen en bona part per l'increment de la recaptació dels impostos com l’IVA per l'elevada inflació. Cal afegir a més que el govern central ha flexibilitzat l'objectiu de dèficit fins al 0,3%, el que encara donarà un coixí més gran de recursos a les comunitats.

En el cas de Catalunya, la Generalitat celebra que l'Estat transfereixi 3.100 milions d'euros més a la Generalitat el 2023. D'aquests uns 2.140 venen de l'increment de la recaptació i la resta de l'augment del sostre de despesa, l'addicional tercera de l'estatut i la bestreta corresponent als Mossos d'Esquadra, entre d'altres.

Uns recursos que segons el conseller d'Economia Jaume Giró, aniran destinats a lluitar contra els efectes de la inflació. Giró alerta que a partir de 2024 caldrà ser molt curosos amb la despesa perquè les regles fiscals ja no estaran suspeses.

Són xifres que s'han posat damunt la taula del Consell de Política Fiscal i Financera reunit aquest dimecres a Madrid. La trobada entre el ministeri d'Hisenda i les CCAA s'ha allargat quatre hores. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha destacat que tots els consellers han celebrat l'increment d'aquests diners, de manera que ara cada regió pot començar a elaborar els seus propis pressupostos | Àlex Cabrera