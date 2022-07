El conseller d’Economia, Jaume Giró, tornarà a assistir al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), tal com ja va fer l’any passat. Ho farà aquest dimecres al matí per ratificar l’acord el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i la resta de CCAA per flexibilitzar de l'objectiu de dèficit fins al 0,3% del PIB en 2023, tot i que inicialment estava fixat en el 0,1%. La decisió s'hauria concretat a la reunió que van mantenir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el cap de l'executiu central, Pedro Sánchez, el passat 15 de juliol.

500 milions més de despesa

Fonts del mateix departament d’Economia destaquen la importància de l’acord perquè representaran uns 500 milions més de despesa de cara a l’any vinent. A la mateixa reunió del CPFF de l’any passat el Ministeri es va mostrar inflexible a la petició del Govern de tenir més marge de dèficit.

De fet, durant els darrers mesos, el mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit “per activa i per passiva” de la necessitat d’incrementar la via de l’endeutament per poder fer front a la crisi derivada per la guerra d’Ucraïna. L’any passat va ser el primer Consell de Política Fiscal amb la presència d’un conseller d’Economia català després de 4 anys seguits d’absència.

Montero també informarà les comunitats autònomes sobre el sostre de despesa que aprovarà el Consell de Ministres en la seva reunió d'aquest dimarts, que previsiblement quedarà retallat al 3,9% pel conjunt de l’Estat, per complir amb els requisits fixats a Brussel·les. Aquest és el primer pas per a aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any que ve.