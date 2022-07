Els experts avalen incrementar el control de la verola del mico

La verola del mico és ja una emergència sanitària internacional, segons l'Organització Mundial de la Salut, que aquest cap de setmana ha activat el seu màxim nivell d'alerta per la malaltia. El brot de verola del mico suma ja més de 16.000 casos a 75 països, molts dels quals són europeus.

El secretari general de l'OMS, Tedros Adhanom, anunciava aquest dissabte la resolució, tot i que tan sols dos dies abans, el comitè d'emergència de la malaltia, format per 15 experts, es va mostrar contrari a aquesta declaració. Davant d'aquesta decisió, la majoria dels investigadors catalans, experts en la matèria, avalen incrementar el control.

Evitar que es converteixi en endèmica

Decretada l'alerta sanitària mundial, per la Verola del Mico, volem saber què significa, si hi hem d'estar preocupats, quina és la gravetat d'aquesta malaltia i com ens hem de protegir. El Doctor Joan Caylà, president de la Unitat d'Investigació de Tuberculosi de Barcelona i expert en malalties infeccioses, quines són les recomanacions pels contagiats. En declaracions a l'edició cap de setmana de Ràdio 4 ha alertat que s'ha d'evitar que la malaltia arribi a convertir-se en endèmica.

En canvi, l'ex director d'acció sanitària en situacions de crisi de l'OMS, Daniel Lopez Acuña, creu que ha estat una decisió precipitada, i rebaixa la tensió. En declaracions a Ràdio 4, diu que el que ara toca és fer un bon control de la malaltia.