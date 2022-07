La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha anunciat que aquest dijous començarà la vacunació contra la verola del mico a les persones dels grups prioritaris i de risc, i els començaran a contactar per a donar-los cita prèvia aquest dimecres. "Necessitem adequar les vacunes a les persones que més les necessiten", ha demanat la Dra. Cabezas. I ha afegit: "És molt bona protecció, però necessitem saber que passa amb els casos actuals". Catalunya disposa de 1.643 vacunes de les 5.300 que ja han arribat a Espanya.

En roda de premsa, Cabezas ha concretat que la vacunació prèvia a l'exposició de la malaltia es farà a "fonamentalment" a homes que tenen sexe amb altres homes i estiguin en programes de Proxilaxis Pre Exposició (PrEP) i en programes de prevenció de persones que ja tenen el VIH. Començaran a cridar per inocular les dosis en tres centres de Barcelona: El BCN Checkpoint, l'Hospital Clínic i la Unitat ITS de Drassanes que depèn de la Vall d'Hebron.

Catalunya ha registrat 1.025 casos confirmats de verola del mico d'unes 1.407 cas sospitosos o probables, la majoria homes d'entre 20 i 60 anys, i que han presentat símptomes entre el 6 i el 16 de juliol. Els casos han presentat erupció, febre, abstèmia o inflamació de ganglis.

Infecció sexualment transmissible

La verola del mico es contagia per contacte estret, la majoria a través de relacions sexuals. La transmissió de la verola del mico es produeix per contacte directe i amb lesions cutànies i en el marc d'una relació sexual. "No és una ETS, però és una infecció sexualment transmissible", ha detallat, Pep Coll, director mèdic de BCN Checkpoint - BCN PrEP-Point.

Per evitar la seva propagació, Salut recomana reduir el nombre de parelles sexuals i utilitzar el preservatiu després d'haver patit la malaltia perquè segons els metges la persistència de la infecció al semen pot durar unes 12 setmanes posteriors a partir-la.

Els experts mèdics consideren que el preservatiu té una efectivitat limitada com a protector per evitar contagiar-se.