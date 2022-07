Malestar entre els pagesos per les restriccions pels incendis

Pagesos i ramaders aixequen la veu per les restriccions imposades davant l’elevat risc d’incendi que els fa molt difícil poder treballar. Hi ha 357 municipis amb el nivell 3 del pla Alfa, el màxim i 11 massissos amb accés restringit. Entre les mesures que han de respectar hi ha la prohibició de segar a les hores centrals del dia, quan va millor per la collita. Es veuen obligats a fer-ho a primera hora del matí i a partir de les sis de la tarda, quan bufa la marinada.

Decisions des d’un despatx L’Antoni Borràs assegura que “el cereal necessita estar sec i la marinada no ens deixa treballar”. “Això només ho pot pensar algú des d’un despatx que no sap el que vol dir” afegeix. Els agricultors lamenten que l’administració no compti amb ells per decidir les restriccions. Recorden, en canvi, que són els primers a ajudar quan hi ha flames. “Pla Alfa per avui 23 de juliol pic.twitter.com/tPuWJeNcDQ“ — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 23, 2022 Vicenç Pasqual, responsable de la sectorial de cereals de la JARC, es queixa que “cada vegada ens estem trobant amb més limitacions. Sí talles la branca d’un arbre, pràcticament ets un criminal”. En canvi, reivindiquen que a l’incendi d’Artesa de Segre la feina dels veïns llaurant el camp per fer tallafocs va ser molt important. Les restriccions antiincendis es prorroguen fins dilluns en 357 municipis

Compensacions per fer els tallafocs El coordinador d’Unió de Pagesos a la plana de Lleida, Josep Sellart, assegura que "seria oportú d'alguna manera ajudar a pagar les despeses a tota aquesta pagesia que va anar a llaurar voluntàriament, va ficar maquinària de la seva butxaca i va pagar el gasoil" "Se'ls hauria de compensar d'alguna manera", assegura. Torna la calor extrema A reduir el risc d'incendi tampoc ajuda l'abandonament de l'explotació forestal i de la ramaderia. Els propietaris de boscos topen amb molts entrebancs i no els surt a compte aprofitar la fusta i cada cop queden menys ramats que conserven camins i desbrossen el sotabosc.